Белоруска Василиса Марзалюк выиграла бронзу личного КМ по женской борьбе

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Василиса Марзалюк (76 кг) выиграла бронзу на личном Кубке мира по женской борьбе в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победив в утешительном поединке француженку Паулин Дениз Лекарпентье белоруска сошлась в схватке за бронзу с олимпийской чемпионкой Рио-2016 из Канады Эрикой-Элизабет Уибе, у которой выиграла со счетом 3:1.

Пятое место заняла на Кубке мира еще одна белоруска, Анна Садченко. Увы, не справившаяся в поединке за бронзу с украинской спортсменкой Алиной Бережной-Стадник-Махиней, которая добилась досрочной виктории.

Сегодня на Кубке мира стартовали состязания представителей вольной борьбы. По итогам первого дня соревнований три представителя Беларуси Азамат Нуриков (74 кг), Аркадий Погосян (86 кг) и Денис Хроменков (125 кг) поспорят за бронзовые медали турнира. Не утратил шанс на попадание в число призеров состязаний и Владислав Андреев (57 кг), которому предстоят утешительные поединки.

Ранее на личном Кубке мира, который проводится вместо чемпионата мира, золотые медали завоевали "греко-римлянин" Кирилл Маскевич и представительница женской борьбы Ирина Курочкина. Бронзовые медали в белорусской дружине выиграли Максим Кажарский, Сослан Дауров и Радик Кулиев в турнире по греко-римской борьбе, а также Залина Сидакова в стартах женщин. -0-