Вера Лапко проиграла в 1/64 финала "Ролан Гаррос"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (102-й номер рейтинга WTA) не смогла выйти во второй раунд открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/64 финала белоруска встречалась с французской теннисисткой Дианой Пэрри (486) и уступила в двух сетах - 2:6, 4:6. У Веры Лапко не задалась первая подача, она допустила 5 двойных ошибок против трех у соперницы. Матч продолжался 1 час 40 минут.
Позже белоруска Александра Саснович (34) доиграет матч 1/32 финала со словенкой Полоной Херцог (71), который начался 26 мая. Белоруска выиграла первый сет - 6:4, затем словенка взяла реванш - 6:2, а в третьем, решающем сете при счете 3:3 поединок был остановлен из-за наступления темноты.
Еще две белорусские теннисистки выйдут на корты "Ролан Гаррос" 28 мая. Арина Соболенко (11) встретится со словачкой Доминикой Цибулковой (41), а Виктория Азаренко (43) сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (39).
Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Париже 9 июня.-0-
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