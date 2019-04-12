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Белоруска Вера Лапко завершила выступление на турнире в Лугано

Спорт 12.04.2019 | 18:21

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (65-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в полуфинал одиночного разряда на турнире в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале белоруска уступила польской теннисистке Иге Святек (115) в трехсетовом поединке. Первую партию Вера Лапко выиграла 6:4, затем соперница с таким же счетом взяла реванш, а в решающем сете полька была сильнее по всем статьям - 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. На старте турнира Вера Лапко переиграла венгерскую теннисистку Реку-Луцу Яни (309) - 6:2, 2:6, 6:2, а затем была сильнее россиянки Евгении Родиной (69) - 6:2, 6:0.

В парном разряде Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга выбыли на стадии четвертьфинала, уступив румынскому дуэту Сорана Кырстя / Кристина Миту - 2:6, 6:1, 7:10.-0-

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теннис, турнир
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