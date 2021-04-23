Белоруска Вероника Иванова выиграла бронзу на ЧЕ по борьбе в Польше

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Вероника Иванова, выступающая в весовой категории 62 кг, выиграла бронзу на чемпионате Европы по борьбе в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за медаль пробившаяся через утешительную схватку белоруска победила серебряную призерку Рио-2016 Валерию Коблову-Жолобову из России. Успех Веронике Ивановой принес прием, который борцы называют "промокашка". Вторая бронзовая награда была завоевана полькой Катажиной Мандровской. Победу праздновала украинка Ирина Коляденко, которой белоруска уступила в четвертьфинале. Серебро на счету опытной венгерки Марианны Састин.

В весе 65 кг Беларусь представляла Татьяна Павлова. Она завершила выступление после поражения в квалификации от опытной азербайджанской спортсменки Ирины Нетребы. Бронзовые награды в данном дивизионе выиграли румынка Криста Тунде Инче и Александра Волчинская из Польши. Награда высшей пробы досталась молдаванке Ирине Рингач. Серебро у украинки Татьяны Рижко.

В категории 72 кг был разыгран последний комплект наград турнира по женской борьбе. Золото завоевала украинка Алла Белинская. Серебро у болгарской спортсменки Юлианы Василевы Яневы. Россиянка Евгения Захарченко и итальянка Далма Канева выиграли бронзовые медали.

Сегодня в Варшаве стартовали поединки борцов греко-римского стиля и определились первые участники решающих схваток. Среди них будет и белорус Кирилл Маскевич (87 кг), который поспорит за золото континентального форума с сербским атлетом Зурабом Датунашвили. Кроме того, за бронзу поборется Артем Кацер из Сенно, который выступает в категории 55 кг. В случае успеха в "утешении" сможет претендовать на бронзу и Тимур Бердыев (77 кг).-0-