Белоруска Виктория Азаренко пробилась в 1/4 финала теннисного турнира в Штутгарте

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (61-й номер мирового рейтинга) пробилась в четвертьфинал турнира в немецком Штутгарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В 1/8 финала Виктория Азаренко встречалась с четвертой ракеткой планеты чешкой Каролиной Плишковой и победила в трехсетовом поединке - 4:6, 6:3, 6:4. В первом сете соперницы на протяжении 9 геймов брали очки на своих подачах, и только потом чешка смогла выиграть подачу белоруски, а с ней и всю партию. Во втором сете Виктория Азаренко сыграла очень собранно и взяла реванш. В решающей партии борьба была очень упорной, в которой сильнее оказалась белорусская теннисистка. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
На старте соревнований Виктория Азаренко победила россиянку Веру Звонареву (84) - 7:5, 6:4. Ее следующей соперницей будет эстонка Анетт Контавейт (15).
Турнир на закрытых грунтовых кортах Штутгарта завершится 28 апреля.-0-
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