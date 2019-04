Виктория Азаренко обыграла Ангелику Кербер в трех сетах и вышла в финал турнира в Монтеррее

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко стала финалисткой турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале Виктория Азаренко, занимающая сейчас 67-е место в рейтинге WTA, победила в трехсетовом поединке пятую ракетку планеты немку Ангелику Кербер - 6:4, 4:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

.@vika7 upsets Kerber, 6-4, 4-6, 6-1 at the @Abierto_GNP!



Moves into the final against Muguruza! pic.twitter.com/mVjN3UJhlI