Виктория Азаренко обыграла Ангелику Кербер в трех сетах и вышла в финал турнира в Монтеррее

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко стала финалисткой турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале Виктория Азаренко, занимающая сейчас 67-е место в рейтинге WTA, победила в трехсетовом поединке пятую ракетку планеты немку Ангелику Кербер - 6:4, 4:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

До этого белоруска выиграла у японки Мию Като (514) - 6:4, 6:2, казахстанской теннисистки Зарины Дияс (107) - 6:3, 6:2 и российской Анастасии Павлюченковой (33) - 6:0, 6:4.

В финале Виктория Азаренко встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (19). Ранее они лишь однажды играли между собой - весной 2016 года на турнире в Майами победу одержала белоруска - 7:6, 7:6. Тогда Виктория Азаренко выиграла соревнования в Майами, завоевав свой 20-й, пока последний титул на турнирах WTA.

Решающий поединок нынешнего турнира в Монтеррее состоится в ночь на 8 апреля.-0-