Виктория Азаренко обыграла Ангелику Кербер в трех сетах и вышла в финал турнира в Монтеррее

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко стала финалисткой турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинале Виктория Азаренко, занимающая сейчас 67-е место в рейтинге WTA, победила в трехсетовом поединке пятую ракетку планеты немку Ангелику Кербер - 6:4, 4:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
.@vika7 upsets Kerber, 6-4, 4-6, 6-1 at the @Abierto_GNP!— WTA (@WTA) 7 апреля 2019 г.
Moves into the final against Muguruza! pic.twitter.com/mVjN3UJhlI
До этого белоруска выиграла у японки Мию Като (514) - 6:4, 6:2, казахстанской теннисистки Зарины Дияс (107) - 6:3, 6:2 и российской Анастасии Павлюченковой (33) - 6:0, 6:4.
В финале Виктория Азаренко встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (19). Ранее они лишь однажды играли между собой - весной 2016 года на турнире в Майами победу одержала белоруска - 7:6, 7:6. Тогда Виктория Азаренко выиграла соревнования в Майами, завоевав свой 20-й, пока последний титул на турнирах WTA.
Решающий поединок нынешнего турнира в Монтеррее состоится в ночь на 8 апреля.-0-
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