Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзу ЧМ по боксу в Нью-Дели

22 ноября, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзовую награду чемпионата мира по боксу в индийском Нью-Дели, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомельчанка стала первой в истории белорусской школы бокса медалисткой чемпионата мира. Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории 81 кг, в полуфинале турнира раздельным решением судей проиграла сопернице из Колумбии Джессике Кайседо и заняла третье место.

Чемпионат мира по боксу среди женщин собрал 227 спортсменок из 62 стран. Завершится планетарный форум 23 ноября.-0-