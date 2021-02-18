Белоруска Виолетта Скворцова выполнила квалификационный норматив к Играм в Токио

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Виолетта Скворцова удачно выступила на представительном международном турнире Copernikus cup - 2021, завершившемся в Торуни (Польша), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Белорусская спортсменка показала результат в тройном прыжке 14 м 39 см, завоевав серебряную награду турнира. Обойти ее смогла лишь гречанка Параскеви Папахристу - 14 м 60 см, что является лучшим результатом сезона в мире. Бронзовая медаль у американки Тори Франклин - 14 м 08 см.

Виолетта Скворцова не только обновила личный рекорд, но и выполнила квалификационный норматив к Олимпиаде в Токио, который равен 14 м 32 см. Это 18-я лицензия белорусских легкоатлетов и первая в нынешнем году.

Удачно выступил в Польше и Максим Недосеков, завоевавший золотую награду в прыжках в высоту. Представителю Витебской области в сборной Беларуси удалось покорить 2 м 34 см. Это национальный рекорд в помещении. Предыдущее достижение было установлено в 1995 году Олегом Жуковским и равнялось 2 м 33 см. Таким образом, Максим Недосеков возглавил мировой рейтинг сезона. С аналогичным результатом, но с большим количеством попыток состязания закончили украинец Андрей Проценко и итальянец Джанмарко Тамбери, занявшие соответственно второе и третье места в итоговом протоколе.-0-