Белоруска Жанна Осипович стала 7-й на молодежном ЧЕ по дзюдо в Ижевске

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Жанна Осипович (весовая категория 70 кг) заняла седьмое место на чемпионате Европы по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23 лет, который проходит 1-3 ноября в Ижевске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска победила в первом поединке за 2 мин. 55 сек. представительницу Турции Семанур Эрдоган, но в следующих схватках уступила грузинке Мариам Чантурии и спортсменке из Боснии и Герцеговины Александре Самарджик.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась грузинская дзюдоистка Мариам Чантурия. Серебряная награда досталась спортсменке из Нидерландов Хильде Ягер. На третьей позиции остановились немка Алина Боехм и нидерландка Маргит Де Фогд.

Белоруска Виктория Новиков (70 кг) также не смогла пробиться в медальные поединки.

Участие в турнире принимают более 300 дзюдоистов из 40 стран Европы.

Россия дважды организовывала чемпионат Европы среди спортсменов в возрасте до 23 лет - в 2006 году местом проведения состязаний была Москва, а спустя пять лет главный молодежный турнир континента прошел в Тюмени. Ижевск впервые принимает международные соревнования по дзюдо столь высокого уровня.

В 2018 году на молодежном континентальном форуме (U-23) по дзюдо в Дьере (Венгрия) белорусские атлеты завоевали три бронзовые медали.-0-