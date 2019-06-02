Белоруски Анастасия Янина и Елена Фурман завоевали золото на ЧЕ по академической гребле

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Анастасия Янина и Елена Фурман завоевали золото на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в Люцерне (Швейцария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В классе лодок двоек парных белорусский дуэт показал 6 мин. 58,69 сек. Второе место заняли француженки Лаура Тарантола и Клэр Бове, бронзовыми призерами стали Патриция Мерц и Фредерик Рол из Швейцарии.

В мае белоруска Елена Фурман также успешно выступила на этапе Кубка мира в Пловдиве, где заняла первое место.

На чемпионате Европы в Швейцарии в финале А из белорусских гребцов выступят четверка распашная без рулевого мужчины (Вадим Лялин, Дмитрий Выберанец, Денис Суровец, Николай Шарлап), двойка парная (Татьяна Климович, Кристина Староселец), а также в лодке одиночке - Филипп Пауков.-0-