Белоруски Анастасия Яцевич и Надежда Дорожук заняли 12-е и 13-е места на ЧМ по легкой атлетике в Дохе

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Анастасия Яцевич и Надежда Дорожук заняли 12-е и 13-е места на состязаниях по спортивной ходьбе на 50 км на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе с 27 сентября по 6 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У Анастасии Яцевич 12-я позиция в итоговом протоколе (она показала время 4 часа 44 минуты 1 секунду. Надежда Дорожук на 13-м месте со временем 4 часа 47минут 26 секунд.

Чемпионкой мира в данном виде программы стала китаянка Жуй Лянь, с первых метров дистанции находившаяся среди лидеров и финишировавшая через 4 часа 23 минуты 26 секунд. Серебро у ее соотечественницы Маоцо Ли, завершившей проход по трассе за 4 часа 26 минут 40 секунд. Бронзовая награда обрела итальянскую прописку благодаря Элеоноре Анне Джорджи, итоговое время которой 4 часа 29 минут 13 секунд.-0-