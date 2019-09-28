Белоруски Анна Малыщик и Елена Соболева заняли 10-е и 11-е места на ЧМ по легкой атлетике в Дохе

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские метательницы молота заняли 10-е и 11-е места в решающей стадии своей дисциплины на чемпионате мира, который проходит в Дохе с 27 сентября по 6 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анна Малыщик показала свой лучший результат в первой попытке – 71 м 24 см. Что касается Елены Соболевой, ее достижение 70 м 45 см.

Победительницей стала американка Де Анна Прайс, с третьего раза пославшая снаряд на 77 м 54 см. Серебро у Йоанны Федоров из Польши – 76 м 35 см. У польки это лучший результат в карьере. Бронза у китаянки Ван Чжэнь – 75 м 76 м.

Сегодня на 23.30 назначены старты ходоков на дистанцию 50 км. В стартах мужчин Беларусь представит Дмитрий Дюбин, в стартах женщин - Анастасия Яцевич и Надежда Дорожук.

Первый комплект наград планетарного первенства нашел своих обладателей в женском марафоне. Лучшая из белорусок Ольга Мазуренок финишировала пятой, преодолев дистанцию за 2 часа 36 минут 21 секунду. Анастасия Иванова - 17-я (2 ч. 48 мин. 41 сек), у Светланы Куделич - 32-е место (2 ч. 50 мин. 31 сек).-0-