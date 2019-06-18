Белоруски Дарья и Ольга Федорович лидируют на чемпионате мира по шашкам-100

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За шесть туров до финиша 44-го женского чемпионата мира по шашкам-100 турнирную таблицу возглавляет белоруска Дарья Федорович, ее сестра Ольга занимает второе место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В девяти прошедших турах мирового первенства, которое принимает российский Якутск, Дарья Федорович набрала 13 очков, одержав 4 победы и 5 раз сыграв вничью. На очко отстает Ольга Федорович, у которой по 4 выигрыша и ничьи, а также одна проигранная партия. Белорусские сестры-близнецы встречались между собой в стартовом туре и сыграли вничью. Еще одна белорусская шашистка Полина Петрусева набрала 9 очков и занимает 11-е место среди 16 участниц соревнований. Действующая чемпионка мира Наталия Садовска из Польши сейчас находится на 4-й позиции.

В 2017 году Ольга Федорович стала серебряным призером чемпионата планеты. В ее активе также серебро ЧМ-2017 по блицу и бронза ЧМ-2015 по быстрым шашкам. Дарья Федорович в 2018 году стала чемпионкой мира по блицу.

Нынешний мировой чемпионат завершится 23 июня.-0-