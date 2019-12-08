Белоруски финишировали пятыми в гонке преследования этапа КМ по конькобежному спорту

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Марина Зуева, Евгения Воробьева, Анна Нифонтова и Анна Ковалева заняли пятое место в командной гонке преследования в дивизионе А на завершившемся в Нур-Султане этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первенствовали в данном виде программы канадки, итоговое время которых 3 мин. 00,246 сек. Голландки финишировали вторыми - 3 мин 00,350 сек. Бронза у сборной России - 3 мин. 04,364 сек. Белоруски отстали от победительниц на 6,81 сек.

Ранее белоруска Марина Зуева заняла 14-е место на этапе КМ по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров у женщин в дивизионе А. Победила канадка Ивана Блонден.-0-