Белоруски Ксения Станкевич и Ванесса Колодинская не вышли в полуфинал ЧМ по борьбе

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стартовый день чемпионата мира по женской борьбе, который проходит в Казахстане, белорусские спортсменки Ксения Станкевич (50 кг) и Ванесса Колодинская (53 кг) не смогли выйти в полуфинал турнира своих весовых категорий.

Ксения Станкевич, одержав победу над Мией Лахией Рамос Акино из Гуама – 10:0, затем проиграла казахстанской спортсменке Валентине Брик-Исламовой – 0:12. В случае успеха Исламовой в полуфинальной схватке против румынки Алины Вук белоруска получит возможность выступить в утешительном турнире и побороться за бронзовую медаль чемпионата мира и олимпийскую лицензию на Игры в Токио-2020.

Ванесса Колодинская на своем турнирном пути победила представительницу Казахстана Татьяну Ахметову-Аманджол (7:6), венгерку Мерседе Денеш (6:2). Дорогу в полуфинал белоруске преградила китаянка Киан Ю Пан (0:10). Как и в случае со Станкевич, дальнейшее участие Колодинской в споре за медали и лицензии будет зависеть от исхода полуфинального поединка. Киан Ю Пан будет соперничать с северокорейской спортсменкой Ен Ми Пак.

Полуфинальные поединки представительниц женской борьбы и медальные схватки по греко-римской борьбе в категориях до 60, 77 и 130 кг состоятся сегодня в вечерней программе чемпионата мира.-0-