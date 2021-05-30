Белоруски не попали в 1/2 финала олимпийской квалификации по баскетболу 3х3

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 не смогла пробиться на Олимпийские игры в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном поединке квалификационного предолимпийского турнира в австрийском Граце белоруски проиграли команде США со счетом 10:21 и завершили выступление. На предварительном этапе подопечные Юрия Волка заняли второе место в предварительной группе С вслед за Венгрией. Белорусские баскетболистки обыграли эстонок - 21:13, разгромили команду Шри-Ланки со счетом 22:4, а также проиграли сборным Венгрии - 11:21 и Нидерландов - 14:16.

В составе белорусской команды играли Наталья Дашкевич, Анна Лаппо, Анастасия Сущик, Дарья Магаляс и Марина Иващенко. В 2019 году женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 завоевала бронзовые медали на II Европейских играх в Минске, а потом заняла четвертое место на молодежном чемпионате планеты.-0-