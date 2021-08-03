Новости темы "Олимпиада в Токио"
3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук заняли 6-е место в олимпийских заездах байдарок-двоек на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат спортсменок - 1 мин. 37,647 сек.
Победу праздновали новозеландки Лиза Каррингтон и Кэйтлин Регал - 1 мин. 35,789 сек. Второе место у полек Каролины Найя и Анны Пулавской - 1 мин. 36,763 сек. Бронза - за венгерками Данутой Козак и Дорой Бодоньи - 1 мин. 36,867 сек.-0-
Фото Андрея Покумейко