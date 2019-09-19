Белоруски остались без наград в финалах упражнений с булавами и лентой на ЧМ по художественной гимнастике в Баку

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вечерней части программы чемпионата мира по художественной гимнастике своих обладательниц нашли медали в упражнениях с булавами и лентой. Белоруски в число призеров в этих видах программы не попали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах с булавами не было равных Дине Авериной, получившей за свою композицию 23,800 балла. Следом за ней в протоколе обосновалась Линой Ашрам (23,300). У завершившей состязания на третьей позиции украинки Влады Никольченко 22,350 очка. Что касается белорусок, то Алина Горносько заняла 6-е место (21,600) у замкнувшей восьмерку сильнейших Екатерины Галкиной - 20,800 пункта.

Ленту лучше других покорила также Дина Аверина (21,800). Еще одно серебро в свой актив занесла Линой Ашрам (20,750). На третьем месте - россиянка Екатерина Селезнева (20,650). Алина Горносько оказалась на 6-й позиции итогового протокола - 18,800. Анастасия Салос расположилась строчкой ниже с оценкой 17,800 балла.

Завтра на чемпионате мира в Баку пройдут финальные состязания в многоборье. По его итогам олимпийские лицензии получат 16 лучших граций.-0-