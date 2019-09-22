Белоруски остались без наград в групповых упражнениях на ЧМ по художественной гимнастике в Баку

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси в групповых упражнениях осталась без наград, на завершившемся в Баку чемпионате мира по художественной гимнастике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ближе всего Арина Цицилина, Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Анна Швайба, Анна Гайдукевич подобрались к заветной цели в финале композиции с булавами и обручем, которую судьи оценили в 29,100 баллов. Выступавшие следом итальянки (29,200) и японки (29,400) отодвинули белорусок на 4 позицию в итоговом протоколе. Золото, достаточно предсказуемо досталось россиянкам (29,450).

В состязаниях с 5 мячами белоруски с оценкой в 25,800 баллов заняли 7 место. Победила команда Японии (29,550), второй стала команда Болгарии (29,350). У завершивших старты третьими россиянок – 28,150 балла. -0-