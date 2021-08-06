Белоруски остались без наград в олимпийском турнире по современному пятиборью

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки неудачно выступили в индивидуальном олимпийском турнире по современному пятиборью, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам двух соревновательных дней Анастасия Прокопенко набрала 1342 очка и заняла 8-е место, у Ольги Силкиной 1292 балла и 18-я позиция в итоговом протоколе.

Олимпийской чемпионкой стала британка Кэти Френч (1382), серебряную медаль завоевала литовская спортсменка Лаура Асадаускайте (1370), бронзовая награда у представительницы Венгрии Шарольты Ковач (1368).

В мужском индивидуальном турнире белорусский атлет Илья Полозков после первого вида соревнований - фехтования - занимает 3-е место, набрав 244 очка. Лидируют британский пятиборец Джозеф Чунг и россиянин Александр Лифанов, у которых по 250 баллов. Олимпийские призеры у мужчин определятся завтра.-0-