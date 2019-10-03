Белоруски победили доминиканок на старте молодежного чемпионата мира по баскетболу 3х3

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская молодежная сборная Беларуси по баскетболу 3х3 победно начала выступление на чемпионате мира (U-23) в китайском Ланьчжоу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче предварительной группы А белоруски уверенно переиграли команду Доминиканской Республики со счетом 22:12. В составе победительниц девять очков набрала Арина Мосько, по пять баллов в активе Анастасии Сущик и Натальи Горбачевой, у Анны Лаппо три очка. Во втором сегодняшнем поединке белорусские баскетболистки оказали упорное сопротивление россиянкам, но все же уступили с разницей в три очка - 12:15. В этой игре Наталья Горбачева и Арина Мосько набрали по четыре очка, Анастасия Сущик и Анна Мосько - по два. В прошлом году на молодежном чемпионате мира белоруски встречались с россиянками в четвертьфинале и проиграли 15:19. После этого команда России добралась до финала и завоевала золотые медали, а белоруски оказались на 5-й итоговой позиции.

Завтра подопечные Юрия Волка проведут два заключительных матча предварительного этапа - против баскетболисток Индонезии и Чехии. Сегодня индонезийки проиграли доминиканкам (16:19) и чешкам (11:21). Чешские же спортсменки в поединке с россиянками долгое время выигрывали, но в концовке не удержали свое преимущество и уступили со счетом 18:20.

После завершения группового этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из четырех предварительных квартетов. Во время мирового первенства также пройдут индивидуальные соревнования по броскам с дальней дистанции и конкурс баскетбольного мастерства. Молодежный планетарный форум завершится 6 октября.-0-