Белоруски проиграли ирландкам на юношеском ЧЕ по баскетболу в дивизионе В

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) потерпели второе поражение в дивизионе В первенства Европы в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 5-го тура соревнований в предварительной группе В белоруски уступили сверстницам из Ирландии со счетом 59:67.

На старте турнира подопечные Ольги Подобед победили команды Австрии - 63:62, Албании - 104:24 и Великобритании - 61:58, а затем проиграли баскетболисткам Португалии со счетом 33:53.

Положение команд: Португалия - 1 очко (5 матчей), Беларусь - 8 (5), Ирландия - 8 (5), Великобритания - 6 (4), Австрия - 5 (4), Албания - 5 (5).

После завершения первого этапа борьбу за три путевки в элиту европейского первенства продолжат по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 22 августа, полуфиналы - 23 августа, медальные поединки состоятся 24 августа.-0-