Белоруски стартуют в олимпийской квалификации по баскетболу 3х3

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 сегодня в австрийском Граце начнет выступление в отборочном турнире к Олимпийским играм, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечным Юрия Волка предстоит сыграть два матча. Свой первый поединок олимпийской квалификации в предварительной группе С белорусские баскетболистки проведут против сборной Венгрии, а потом встретятся с командой Шри-Ланки. В субботу, 29 мая, белоруски также дважды выйдут на площадку - сначала против нидерландок, а затем против эстонок. В этом квалификационном этапе принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы. По две лучшие сборные выйдут в четвертьфинальную стадию, четыре победителя которой продолжит борьбу за три путевки на Олимпиаду в Токио. По такой же схеме в Граце проходит и мужской отборочный турнир, в котором белорусы не участвуют.

В состав белорусской команды вошли Наталья Дашкевич, Анна Лаппо, Анастасия Сущик, Дарья Магаляс и Марина Иващенко. В 2019 году женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 завоевала бронзовые медали на II Европейских играх в Минске, а потом заняла четвертое место на молодежном чемпионате планеты.-0-