Белорусские волейболистки уступили сборной России на старте чемпионата Европы

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси проиграли россиянкам со счетом 0:3 на старте чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой первый поединок в предварительной группе D в словацкой Братиславе против многократных чемпионок Европы белоруски начали здорово и вели в первой партии с разницей в 6 очков - 11:5. Затем россиянки перехватили инициативу и сумели выиграть партию со счетом 26:24.

Во втором сете преимущество российской команды было более весомым - 25:16. В третьей партии белоруски долгое время лидировали, но в концовке соперницы вновь оказались сильнее - 25:22.

Завтра белорусские волейболистки сыграют со сборной Испании, которая сегодня встретится с командой Словакии. В понедельник, 26 августа, подопечные Петра Хилько будут соперничать со словачками, 28 августа состоится игра с Германией, 29 августа - последний матч первого этапа с командой Швейцарии.

Составы остальных групп:

А (Анкара, Турция) - Турция, Сербия, Болгария, Франция, Финляндия, Греция;

В (Лодзь, Польша) - Польша, Италия, Бельгия, Украина, Португалия, Словения;

С (Будапешт, Венгрия) - Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Азербайджан, Румыния, Эстония.

Матчи 1/8 финала, куда попадут по четыре лучших команды из каждой группы, состоятся 1 сентября. Четвертьфиналы пройдут 4 сентября, полуфиналы - 7 сентября, медальные поединки состоятся 8 сентября. Начиная с полуфинальной стадии, все игры пройдут в Анкаре.

На прошлом континентальном первенстве, которое проходило два года назад в Азербайджане и Грузии, чемпионками стали сербки, победившие в решающем поединке сборную Нидерландов со счетом 3:1. Бронзу завоевали турчанки, переигравшие в матче за 3-е место азербайджанок.

Для женской сборной Беларуси нынешний чемпионат станет девятым в истории. Лучшим результатом белорусских волейболисток является 7-е место на ЧЕ-2017.-0-