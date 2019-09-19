Белоруски выиграли бронзовые медали командного турнира ЧМ по художественной гимнастике

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Екатерина Галкина, Алина Горносько и Анастасия Салос выиграли бронзовые медали командного турнира ЧМ по художественной гимнастике, который продолжается в Баку. Результат белорусской сборной - 168,550 балла, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Золотые медали на счету российских граций Дины и Арины Авериных, а также Екатерины Селезневой. По итогам квалификации в четырех отдельных видах многоборья их оценка 186,500 балла. Серебро у израильских спортсменок Линой Ашрам, Юлианы Телегиной, Николь Воронковой и Николь Зеликман, заработавших 174,750 балла.
Стоит отметить, что для белорусок это первая награда в командном турнире за последние четыре года.
Сегодня Екатерина Галкина и Алина Горносько выступят в финале упражнения с булавами. В решающей стадии состязаний в композиции с лентой Беларусь представят Алина Горносько и Анастасия Салос.-0-
Фото Белорусской ассоциации гимнастики