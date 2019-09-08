Белоруски выиграли две медали на этапе КМ по художественной гимнастике

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки дважды стали бронзовыми призерами на этапе Кубка мира серии "Челлендж" по художественной гимнастике, который проходит в португальском Портимао, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В индивидуальном многоборье отличилась Алина Горносько. После первого дня соревнований она была на пятой позиции, однако оценки за программы с булавами и лентой позволили ей занять третье место. Итоговый результат белорусской спортсменки - 81,150 балла. Победила россиянка Александра Солдатова (85,150), серебро у итальянки Милены Бальдассари (84,250).

Еще одна белоруска Анастасия Салос завершила многоборье на седьмой позиции итогового протокола с оценкой 75,000 балла.

Вторую бронзовую медаль белоруски выиграли в многоборье групповых упражнений с результатом 55,100 балла. Первое место у итальянок (58,050), второе - у команды Японии (56,150).

Сегодня будут разыграны медали в финалах отдельных видов. Участие в турнире принимают более 100 граций из 37 стран.-0-