Белоруски выиграли две медали турнира серии Гран-при по художественной гимнастике в Киеве

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски выиграли две медали в многоборье турнира серии Гран-при по художественной гимнастике в Киеве. Отличились Алина Горносько и Анастасия Салос, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Алина Горносько завоевала серебряную медаль, получив от судей итоговую оценку 92,500. Следом в итоговом протоколе расположилась Анастасия Салос с суммой в 91,850 пункта. Победила украинка Виктория Оноприенко, результат которой - 92,550 балла. Обе белоруски имеют отличные шансы на то, чтобы пополнить коллекцию наград в финалах отдельных видов программы, пробившись во все из них.

Также белоруски не остались и без наград международного турнира, который проходит в рамках киевских состязаний. В стартах сеньорок Арина Красноруцкая с результатом 22,750 балла победила в упражнении с обручем, а также выиграла серебро, справившись с булавами (24,000), и получила бронзу за покорение мяча (22,350).

Анна Каменщикова в стартах с обручем - третья (21,750). Кроме того, она выиграла два серебра за упражнения с мячом (23,400) и лентой (20,450). Оценка в 19,900 балла за программу с лентой позволила выиграть бронзу еще одной белоруске Дарье Ткачевой. Лидером же по качеству завоеванных наград стала украинка Николь Красюк, трижды поднимавшаяся на высшую ступень пьедестала.

В юниорских стартах белоруска Варвара Глазко стала второй в упражнении со скакалкой (19,800), уступив лишь Мелании Тур из Украины. В других финалах солировала Дина Агишева. Белоруска выиграла упражнения с лентой (20,950), булавами (22,400), завоевала серебро в композиции с мячом - 22,450 балла.-0-