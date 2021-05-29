Белоруски вышли в 1/4 финала олимпийской квалификации по баскетболу 3х3

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 пробилась в четвертьфинал отборочного турнира к Олимпийским играм в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На квалификационном предолимпийском турнире в австрийском Граце подопечные Юрия Волка заняли второе место в предварительной группе С вслед за Венгрией. Сегодня в решающем поединке за выход в плей-офф белорусские баскетболистки обыграли эстонок со счетом 21:13. До этого белоруски разгромили команду Шри-Ланки со счетом 22:4, а также проиграли сборным Венгрии - 11:21 и Нидерландов - 14:16. Завтра в матче за выход в полуфинал сборная Беларуси встретится с командой США.

Составы остальных пар 1/4 финала: Венгрия - Франция, Япония - Швейцария, Испания - Австралия. Победители четвертьфинальной стадии продолжат борьбу за три путевки на Олимпиаду в Токио. По такой же схеме в Граце проходит мужской отборочный турнир, в котором белорусы не участвуют.

В составе белорусской команды играют Наталья Дашкевич, Анна Лаппо, Анастасия Сущик, Дарья Магаляс и Марина Иващенко. В 2019 году женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 завоевала бронзовые медали на II Европейских играх в Минске, а потом заняла четвертое место на молодежном чемпионате планеты.-0-