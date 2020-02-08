Белоруски вышли в финальную стадию Кубка Федерации

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси победили в Гааге команду Нидерландов со счетом 3:2 и пробились в финальную стадию Кубка Федерации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьба матча решилась в парной встрече, в которой белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович в упорнейшей борьбе одолели на тай-брейке Кики Бертенс и Деми Схюрс - 4:6, 6:3, 7:6 (10:8). Игра продолжалась 2 ч 24 мин.

Сегодня в первом одиночном поединке Арина Соболенко уступила в двух сетах Кики Бертенс - 4:6, 4:6, а затем Александра Саснович переиграла Аранчу Рус - 0:6, 5:7, 6:2.

Вчера в стартовой встрече Александра Саснович проиграла Кики Бертенс - 7:6, 2:6, 1:6, а потом Арина Соболенко победила Аранчу Рус - 6:2, 6:3.

Кроме белорусок в финальную часть вышли теннисистки Испании, Швейцарии, России, Германии, Словаким и Бельгии. Еще один участник определится после окончания матча США - Латвия.

Финальный этап Кубка Федерации пройдет с 9 по 14 апреля в Будапеште. Без отбора в венгерской столице выступят теннисистки сборных Венгрии, Австралии, Чехии и Франции.-0-