Белоруски вышли в олимпийский финал групповых упражнений по художественной гимнастике

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруски пробились в олимпийский финальный этап в групповых упражнениях по художественной гимнастике, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в квалификации Анастасия Молоканова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина, Анастасия Рыбакова и Карина Ермоленко получили 79,650 балла и вышли в финал с восьмой позиции. Лучше всех в квалификации выступили гимнастки Болгарии (91,800), на второй позиции россиянки (89,050), третье место у команды Италии (87,150).
Олимпийские чемпионки и призеры в групповых упражнениях определятся завтра.
Сегодня проходит финал в личном многоборье. В нем за награды спорят белорусские спортсменки Анастасия Салос и Алина Горносько.-0-
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Фото Оксаны Манчук