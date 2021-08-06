Белоруски вышли в полуфинал ОИ-2020 в байдарке-четверке на дистанции 500 м

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Четвертьфинальные заезды соревнований Олимпийских игр в Токио по гребле у женщин в категории байдарка-четверка на дистанции 500 м завершились в Одайбе, передает корреспондент БЕЛТА.
Напомним, что Беларусь представляет квартет в следующем составе: Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок. Они пришли к финишу первыми с результатом 1 мин. 35,534 сек.
Отметим, что в полуфинал квалифицировались шесть из восьми команд, участвовавших в заезде.-0-