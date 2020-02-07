Белоруски выступят на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски выступят на первом в новом сезоне этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.
Старт в Лужниках соберет лучших гимнасток из 37 стран. Беларусь представят Анастасия Салос и команда в групповых упражнениях. Еще одна белоруска Алина Горносько выступит в международных состязаниях, которые будут проходить параллельно турниру Гран-при.
Сегодня спортсменкам предстоят квалификационные старты. В субботу состязания по программе многоборья продолжатся. В воскресенье спортсменки разыграют медали в отдельных видах программы: упражнениях с мячом, булавами, лентой и обручем. В соревнованиях "групповичек" станут известны медалистки в работе с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав. Завершится турнир гала-концертом.