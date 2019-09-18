Белоруски занимают 2-е место в командном турнире на ЧМ по художественной гимнастике в Баку

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски занимают второе промежуточное место в командном турнире на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку после третьего дня соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской ассоциации гимнастики.

Сегодня грации, специализирующиеся на сольных выступлениях, проходили квалификационные испытания в упражнениях с булавами и лентой. Белоруски попали в поток работавших с первым предметом. Тут традиционно не было равных сестрам Авериным из России. Арина записала на свой счет 24,250 балла, Дина - 24,000. Украинка Влада Никольченко занимает третью позицию (23,450).

Белоруски Екатерина Галкина и Алина Горносько расположились на 5-м и 6-м местах, заработав от судей оценки 21,900 и 21,600 балла. Анастасия Салос занимает 15-ю позицию (20,200).

Благодаря этим результатам белоруски в командном зачете поднялись с четвертой на вторую позицию промежуточного протокола. Впереди упражнения с лентой, которые спортсменки из Беларуси 19 сентября начнут в группе А. В четверг также будут разыграны 3 комплекта наград: в финалах с булавами и лентой, а также командном турнире. Ключевым событием четвертого дня планетарного первенства станет определение финалисток в многоборье. 16 лучших выполнят квалификационный норматив на Игры-2020 в Токио.-0-

Фото Белорусской ассоциации гимнастики