Белоруски заняли 15-е место в эстафете на юниорском ЧМ по лыжным гонкам

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23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лыжницы заняли пятнадцатое место в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи, который проходит в Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в гонке приняли спортсменки не старше 20 лет. За белорусскую команду бежали Елизавета Пинчук, Анна Мачехина, Кристина Харитончик и Алина Буйницкая. Победительницам гонки из Норвегии наши девушки проиграли 5 мин. 25 сек. Серебро завоевали россиянки, бронза досталась немкам. Всего в эстафете приняли участие 17 команд.
В 17.00 по минскому времени на старт эстафеты выйдут юниоры.-0-