Белоруски заняли 4-е место на ЧЕ по артистическому плаванию

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Василина Хондошко и Дарья Кулагина заняли четвертое место в технической программе соревнований дуэтов на чемпионате Европы по артистическому плаванию в Будапеште (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка белорусок - 88,1958 балла. Победу праздновали российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, которые набрали 96,2904 балла. Второе место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (92,6862), замкнули тройку лучших австрийские спортсменки Анна-Мария Александри и Эйрини-Мария Александри (89,4592).

В данном виде программы старты проводились ранее, однако их результаты были отменены из-за проблем со звучанием музыки под водой. В итоге состязания были перенесены.

Ранее Василина Хондошко выиграла бронзу чемпионата Европы по артистическому плаванию среди солисток в технической программе.-0-