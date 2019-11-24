Белоруски заняли 5-е место в командном спринте на этапе КМ по конькобежному спорту в Польше.

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Татьяна Михайлова, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова заняли 5-е место в командном спринте на завершившемся в Томашуве-Мазовецком этапе Кубка Мира по конькобежному спорту.

В данном виде программы белорусская команда показала итоговое время 1 мин. 33,140 сек. Тройку сильнейших составили сборные России (1 мин. 27,650 сек), Нидерландов (1 мин. 29,340 сек.) и Японии (1 мин. 29, 651 сек).

Из других результатов белорусок стоит отметить 10-е место Марины Зуевой в гонках на 3000 м. в Дивизионе А. Итоговое время минчанки - 4 мин. 10,032 сек. Победу тут праздновала титулованная чешка Мартина Сабликова (4 мин. 06,133 сек.), установившая рекорд конькобежного овала.

В командном преследовании у женщин сборная Беларуси в составе Марины Зуевой, Евгении Воробьевой, Анны Нифонтовой и Анны Ковалевой заняла 7-е место с результатом 3 мин. 21,710 сек. Выиграла сборная России - 3 мин. 02,765 сек.

Из результатов мужской сборной стоит отметить 9-е место белорусов в командном спринте. Артем Чабан, Игнат Головатюк, Виктор Руденко и Егор Домарацкий пришли к финишу с показателем 1 мин. 22, 891 сек. Первенствовали голландцы - 1 мин. 20,061 сек.

Всего на 2-м в сезоне этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Томашуве-Мазовецком было разыграно 12 комплектов наград.