Белоруски заняли 8-е место на чемпионате Европы по хоккею на траве

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве неудачно выступила в элитном раунде чемпионата Европы в бельгийском Антверпене, замкнув турнирную таблицу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На предварительном этапе белоруски заняли 4-е место в группе В, проиграв командам Германии - 0:13, Ирландии - 0:11 и Англии - 3:4 (голы у белорусок забили Карина Сыддыкова, Анастасия Сыроежко, Наталья Штин). Во втором групповом раунде белорусские спортсменки также потерпели поражения: от россиянок - 0:5 и бельгиек - 1:3 (Светлана Богушевич). Сборные Беларуси и России покидают элитный дивизион чемпионата Европы, в следующем году их заменят команды Шотландии и Италии.
Чемпионом континента и обладателем пропуска на Олимпийские игры-2020 в Токио стала команда Нидерландов, обыгравшая в решающем поединке сборную Германии со счетом 2:0. Бронзовые медали европейского первенства завоевали хоккеистки Испании, одолевшие в игре за 3-е место англичанок в серии послематчевых пенальти - 3:2 (основное время - 1:1).
На чемпионате Европы среди мужских команд лучшей стала сборная Бельгии, разгромившая в финале испанцев со счетом 5:0. Бронза у голландцев, которые обыграли немецкую дружину - 4:0. Бельгийцы завоевали путевку на токийскую Олимпиаду. Мужская сборная Беларуси потеряла место в дивизионе В континентального первенства, заняв последнее место на турнире во французском Камбрэ. Повышение в классе получили команды Франции и России.-0-