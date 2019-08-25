Белоруски заняли 9-е место в дивизионе В юниорского первенства Европы по баскетболу

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) заняли 9-е место в дивизионе В первенства Европы, которое завершилось в болгарской Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном поединке белоруски встречались с командой Словакии и победили со счетом 46:43 (10:8, 16:10, 12:15, 8:10).
На первом этапе континентального первенства подопечные Ольги Подобед заняли 4-е место в предварительной группе В, обыграв команды Австрии - 63:62, Албании - 104:24, Великобритании - 61:58 и уступив сверстницам из Ирландии - 59:67 и Португалии - 33:53. Затем в утешительном турнире белоруски обыграли румынок - 53:52 и израильтянок - 62:49.
В главном финале сборная Словении победила баскетболисток Португалии со счетом 71:56. В игре за бронзу хорватки одолели норвежек - 49:45. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получили три призера соревнований в Софии.-0-