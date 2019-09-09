Белоруски завоевали 7 наград на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки выиграли 7 медалей на этапе Кубка мира серии "Челлендж" по художественной гимнастике, который завершился в португальском Портимао, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отдельных видах белоруски Арина Цицилина, Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Анна Швайба, Анна Гайдукевич и Арина Сущинская стали лучшими в групповых упражнениях с обручами и булавами, опередив команды Италии и Японии. Кроме того, белоруски завоевали бронзу в упражнении с мячами и в многоборье.

Белорусская грация Алина Горносько стала обладательницей бронзовой медали в индивидуальном многоборье. Победу одержала россиянка Александра Солдатова, серебро у итальянки Милены Бальдассари.

В финалах отдельных видов белоруски Анастасия Салос и Алина Горносько завоевали соответственно серебро и бронзу в упражнении с обручем. Золото в активе итальянки Александры Аджирджикулезе. Еще одну бронзу Анастасия Салос выиграла в упражнении с булавами.

Участие в турнире принимали более 100 граций из 37 стран. Белоруски продолжают подготовку к чемпионату мира в Баку (16-22 сентября), по итогам которого будут разыграны лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.-0-