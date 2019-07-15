Белоруски завоевали четыре награды на турнире по борьбе в Турции

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали четыре медали (золото, два серебра, бронзу) на престижном рейтинговом турнире по вольной и женской борьбе "Яшар Догу-2019", который завершился 14 июля в Стамбуле (Турция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионкой в весовой категории до 68 кг стала серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Мамошук. На вторую ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из Канады Даниэль Лаппаж. Бронзовые награды на счету немки Анны Шелл и нигерийки Блессинг Оборудуду.

В финальном поединке белоруска Екатерина Гончар-Янушкевич (59 кг) уступила представительнице Индии Кумари Манжу и стала обладательницей серебряной награды. Также на вторую ступень пьедестала почета поднималась Анастасия Зименкова (72 кг), проигравшая в схватке за золото турецкой спортсменке Бусе Тосун.

Их партнерша по команде Вероника Иванова (62 кг) в борьбе за бронзовую медаль оказалась сильнее бразильянки Лаис Нуньес де Оливейро.

Участие в турнире приняли атлеты из 29 стран.-0