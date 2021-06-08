Белоруски завоевали золото ЧМ по современному пятиборью

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Ирина Просенцова и Ольга Силкина завоевали золото ЧМ по современному пятиборью, который проходит в Каире (Египет), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Они первенствовали в эстафете. Победу Ирине Просенцовой и Ольге Силкиной принесла сумма в 1395 очков. На втором месте завершили турнир россиянки Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова - 1383 очка. Венгерки Рита Эрдеш и Шарлота Шимон стали бронзовыми медалистками планетарного форума.

Чемпионат мира по современному пятиборью в Каире является заключительным отборочным стартом на Олимпийские игры в Токио. Состязания

продлятся до 14 июня.-0-