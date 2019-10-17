Белорусска Мария Попова не помогла своему клубу взять верх в матче женской баскетбольной Евролиги

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступающая за польский клуб "Арка" (Гдыня) форвард сборной Беларуси Мария Попова не помогла своей команде в гостях победить итальянский "Скио" в первом матче группового раунда сильнейшей женской клубной лиги. Клуб с белоруской в составе уступил со счетом 47:51, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил с небольшим преимуществом итальянок, которые вели в счете большую часть игры. Их соперницы из Польши держались на расстоянии одной двух результативных атак, а в середине встречи на короткое время вышли вперед. В концовке гдынянки не смогли удержать преимущество. Игроки "Скио" четче действовали как в атаке, так и в нападении.

Белоруска записала на свой счет 4 подбора и 7 очков. Самой результативной в составе "Арки" стала австралийка Бек Аллен, у которой на счету 15 пунктов. У хозяек паркета не было равных именитой француженке Сандрин Груда (16 очков).

В группе "В" женской баскетбольной Евролиги после стартовых матчей сразу четыре команды набрали по два очка: курское "Динамо", венгерский "Шопронь", "Фенербахче" из Турции и италянский "Скио". У "Арки" шестая позиция из 8 команд. -0-