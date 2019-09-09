Белорусская бегунья Екатерина Корнеенко о своем выступлении: на результате сказалась усталость

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска, выступающая за команду Европы в беге на 3000 м на легкоатлетическом матче Европа - США, Екатерина Корнеенко поделилась с журналистами эмоциями от выступления, передает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска показала последний результат в забеге на 3000 м - 9 мин. 13,79 сек. "На моем результате сказалась усталость, сегодня сделала все, что могла. Вчера приехала после соревнований в Минск и не успела восстановиться. Тяжело было бежать 3000 м, рассчитывала, что моей скорости хватит, но нет", - сказала Екатерина Корнеенко. Она поблагодарила всех за поддержку.

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.

Соревнования стартовали сегодня и завершатся 10 сентября.-0-