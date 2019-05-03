Белорусская бегунья Эльвира Герман заняла шестое место на первом этапе "Бриллиантовой лиги"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бегунья Эльвира Герман заняла шестое место в беге на 100 м с барьерами на первом этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в Дохе (Катар), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем забеге один из лидеров команды по легкой атлетике показала результат - 12,88 сек., выступая по третьей дорожке. Победителем стала Даниэль Уильямс из Ямайки - 12,66 сек., второй финишировала Тоби Амусан из Нигерии - 12,73 сек., а на третьей строке итогового протокола разместилась Шарика Нэвилс из США - 12,78 сек.
Белоруску не смогли опередить такие известные спринтерши как Брианна Макнил и Эмбер Хьюз (обе - США).
Турнир по легкой атлетике "Бриллиантовая лига" является одним из самых престижных среди коммерческих стартов. В 2019 году состоится 14 этапов. Заключительный пройдет 6 сентября в Брюсселе.-0-
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