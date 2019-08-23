Белорусская биатлонистка Алина Пильчук стала 16-й в суперспринте юниорского летнего ЧМ в "Раубичах"

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Пильчук стала 16-й в суперспринте чемпионата мира по летнему биатлону среди юниоров, который проходит в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска отстала от лидера гонки россиянки Валерии Васнецовой на 1 мин. 29,3 сек. Российская спортсменка финишировала с результатом 16 мин. 36,8 сек. Серебряную награду завоевала китаянка Юаньмэн Чу, ей не хватило 7,5 сек. до первого места. Бронзовая медаль на счету украинки Анны Кривонос (отставание 17,1 сек.).

Как сообщалось, белорусский биатлонист Никита Лобастов завоевал золотую медаль в суперспринте. Сегодня за награды в этой дисциплине поборются 10 атлетов из взрослой сборной.

Белорусский биатлонист Никита Лобастов завоевал золото в суперспринте юниорского летнего ЧМ в "Раубичах" Он преодолел дистанцию за 14 мин. 47,5 сек. На второй позиции разместился атлет из Чехии Витеслав Хорниг, проиграв лидеру гонки 3,6 сек. Бронзовую медаль завоевал россиянин Игорь Малиновский, отставший от белорусского спортсмена на 13 сек.

Участие в мировом форуме по летнему биатлону принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран.

Среди участников чемпионата известные биатлонисты, призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр - Тимофей Лапшин, Анна Фролина, Андрей Расторгуев, Екатерина Глазырина, Лариса Куклина, Красимир Анев, Валентина и Вита Семеренко, Сергей Семенов.

Завершатся состязания 25 августа.

Белорусские "Раубичи" принимают чемпионат мира по летнему биатлону во второй раз. До этого мировое первенство проводилось в 1999 году.-0-