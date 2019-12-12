Белорусская биатлонистка Алина Пильчук заняла 10-е место на этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке

Лиза Мария Спарк, Эми Басерга и Беатрис Трабуччи. Фото IBU
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Пильчук заняла 10-е место в индивидуальной гонке на этапе юниорского Кубка IBU по биатлону, который проходит 12-15 декабря в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Расстояние в 12,5 км белоруска преодолела с отставание от лидера на 2 мин. 14,1 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялась немка Лиза Мария Спарк - 40 мин. 7,6 сек. Второе место заняла спортсменка из Швейцарии Эми Басерга (отставание 22,7 сек.). Третьей стала итальянка Беатрис Трабуччи (отставание 23,5 сек.).
Продолжатся соревнования сегодня мужской индивидуальной гонкой.-0-