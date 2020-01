Белорусская биатлонистка Анна Сола стала 4-й в спринте на этапе КМ в Рупольдинге, победила норвежка Тириль Экхофф

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Сола заняла четвертое место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сола пробежала дистанцию, отстав от победительницы гонки на 50,1 сек., не допустив при этом ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Great shooting from Hanna Sola in the #RUH20 sprint. Watch the rest of the race here on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/b0GrrXBotz