Белорусская биатлонистка Анна Сола стала второй на этапе Кубка мира

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла второе место в спринтерской гонке на 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 7,5 км белоруска преодолела за 23 мин. 37,2 сек. допустив два промаха на двух огневых рубежах. Еще одна белорусская спортсменка Динара Алимбекова снова остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место с результатом 23 мин. 52,7 сек. при двух неточных выстрелах. Победительницей сегодняшнего спринта стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн - 23 мин. 30,1 сек. (1 промах), третье место заняла француженка Жюли Симон.

Результаты остальных белорусских биатлонисток: 16 - Ирина Лещенко, 35 - Елена Кручинкина, 42 - Алина Пильчук, 68 - Ирина Кручмнкина.

Победителем сегодняшнего мужского спринта на 10 км стал россиянин Александр Логинов, вторым финишировал лидер общего зачета Кубка мира француз Эмильен Жаклен, третье место занял норвежец Стурла Легрейд. Белорусы завершили спринт на следующих позициях: 27 - Дмитрий Лазовский, 39 - Роман Елетнов, 46 - Антон Смольский, 56 - Никита Лобастов, 73 - Сергей Бочарников.

Завтра в Оберхофе пройдут смешанная эстафета и одиночный микст, на 9 января также намечены два старта - мужская и женская гонки преследования.-0-