13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла 4-е место в олимпийской гонке преследования, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анна Сола

Анна Сола

Анна Сола, стартовавшая 26-й, дважды промахнулась на лежке, а стреляя стоя, только один раз не поразила мишень и в итоге даже вела борьбу за бронзу, но не смогла обойти соперниц.

Анна Сола

Анна Сола

Лидер белорусской команды Динара Алимбекова ушла на дистанцию 15-й, отставая от победительницы вчерашнего спринта норвежки Марте Ройселанн на полторы минуты. Чисто отстрелявшись на двух рубежах из положения лежа, белоруска поднялась на девятое место. Но на первой стойке стрельба у нее разладилась - Динара Алимбекова заработала три штрафных круга. Последний огневой рубеж был пройден безупречно и в итоге она заняла 19-е место.

Динара Алимбекова

Динара Алимбекова

Динара Алимбекова

Сразу вслед за Алимбековой финишировала Ирина Лещенко, ушедшая на дистанцию 57-й. Допустив лишь два промаха на последней стойке, она сумела подняться на 20-е место.

Ирина Лещенко

Ирина Лещенко

Чемпионкой на дистанции протяженностью 10 км сегодня стала Марте Ройселанн, которая не закрыла лишь одну мишень, показав результат 34 мин. 46,9 сек. На 1 мин. 36,5 сек. отстала шведка Эльвира Эберг, бронзу завоевала еще одна норвежская биатлонистка Тириль Экхофф (+1 мин. 48,7 сек.).

Марте Ройселанн

Марте Ройселанн

Вскоре в Чжанцзякоу будет дан старт мужской гонке преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Здесь Беларусь представят два спортсмена. Серебряный призер олимпийской индивидуальной гонки белорус Антон Смольский отправится на дистанцию десятым, отставая от победителя спринта норвежца Йоханнеса Бё на 1 мин. 13 сек. У Никиты Лобастова 57-я стартовая позиция (+2 мин. 47 сек.).-0-

Фото НОК Беларуси