Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завершила год на 3-м месте общего зачета Кубка мира

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завершила 2021 год на третьем месте общего зачета Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После четырех этапов в активе олимпийской чемпионки 327 очков. Лидирует норвежка Марте Олсбю-Ройселанн - 417 очков, второй идет шведская спортсменка Эльвира Эберг (387), на четвертой позиции австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер (321), замыкает пятерку лидеров белоруска Анна Сола, у которой 320 зачетных баллов. Еще две представительницы Беларуси Ирина Лещенко и Елена Кручинкина набрали по 19 очков и занимают 62-е и 63-е места соответственно. В зачете Кубка наций женская сборная Беларуси занимает 5-е место, имея 2524 балла. Впереди команда Швеции (2800), на второй позиции Франция (2707), третье место у биатлонисток Норвегии (2572), на четвертой строке сборная Германии (2561).

У мужчин общий зачет возглавляют французские биатлонисты Эмильен Жаклен (371) и Кентен Фийон Майе (369), третьим идет норвежец Ветле Кристиансен (347). Лучший из белорусов Антон Смольский занимает 8-ю позицию, набрав 256 очка. Дмитрий Лазовский на 36-м месте (77), Роман Елетнов находится на 50-й строке (30), Максим Воробей на 56-й позиции (17), Никита Лобастов занимает 59-е место (14), у Сергея Бочарникова 65-я позиция (8). В зачете Кубка наций команда Беларуси находится на 6-й строке, набрав 2271 очко. Лидирует сборная Норвегии (2976), вслед за ней расположились команды Франции (2843), России (2662), Германии (2564) и Швеции (2391).

Пятый этап Кубка планеты пройдет в начале 2022 года в немецком Оберхофе, в программе которого шесть стартов:

6 января - мужской спринт на 10 км.

7 января - женский спринт на 7,5 км.

8 января - смешанная эстафета 4х7,5 км; сингл-микст.

9 января - мужская гонка преследования на 12,5 км; женская гонка преследования на 10 км.-0-